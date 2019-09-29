Уволенная из-за фото 18+ учительница объяснила свой призыв "долой купальники"

Екатерину Конопенко, тренера по кикбоксингу из Магнитогорска, уволили за "аморальное поведение", когда её откровенные снимки стали достоянием общественности.

Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, которую уволили из-за старых откровенных фото, призналась, что записала видео с призывом к коллегам-учителям под впечатлением от неприятного разговора с помощницей прокурора. Об этом она рассказала Лайфу.

По словам женщины, её повергло в шок заявление о том, что, "когда педагог в купальнике, это более-менее нормально".

— Простите меня, получается, все люди, которые отдыхают на пляже, — это аморальные люди, с точки зрения прокуратуры? Что за бред! — заявила Конопенко.

Она добавила, что не понимает, почему педагоги должны "постоянно быть в униженном состоянии".

Напомним, руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием. Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она выложила видео, в котором обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!"