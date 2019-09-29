Уволенная из-за фото 18+ учительница объяснила свой призыв "долой купальники"

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Екатерину Конопенко, тренера по кикбоксингу из Магнитогорска, уволили за "аморальное поведение", когда её откровенные снимки стали достоянием общественности.

Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, которую уволили из-за старых откровенных фото, призналась, что записала видео с призывом к коллегам-учителям под впечатлением от неприятного разговора с помощницей прокурора. Об этом она рассказала Лайфу.

По словам женщины, её повергло в шок заявление о том, что, "когда педагог в купальнике, это более-менее нормально".

Простите меня, получается, все люди, которые отдыхают на пляже, — это аморальные люди, с точки зрения прокуратуры? Что за бред! — заявила Конопенко.

Она добавила, что не понимает, почему педагоги должны "постоянно быть в униженном состоянии".

Напомним, руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием. Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она выложила видео, в котором обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!"

Автор:
СА
София Алабина
Соавторы:
Лусине  Давеян
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