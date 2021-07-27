"Это ужас": В Якутии медведь заявился в детдом и попал на видео
Малыши в это время спали, зверь проник на территорию в ночное время. Теперь гость находится в розыске.
В Якутии медведь прогулялся по двору детского дома и попал на видео. Видео © Соцсети
В якутский детский дом "Алдане" заглянул настоящий медведь. Визит бурого гостя совпал с ночным временем суток, поэтому малыши спали. Камера видеонаблюдения сняла это посещение.
Увидевшие эти кадры работники детдома были шокированы. В городской администрации сообщили, что ночного посетителя, проникшего на территорию детского учреждения, уже ищут.
Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии голодные медведи останавливают проезжающие автомобили в поисках еды. Однако некоторые водители кормить животных не хотят и пытаются отпугнуть косолапых клаксонами.
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