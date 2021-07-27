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В Польше приписали себе заслуги по затягиванию прокладки "Северного потока – 2"

По мнению замглавы МИД, если бы не давление Варшавы, трубопровод уже бы давно был построен.

26 июля, 21:56
<p>Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

В Польше намерены и дальше прикладывать усилия, чтобы затормозить процесс запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

В беседе с "Польским радио" он обратил внимание на то, что Польша на протяжении всего времени вела борьбу со строительством трубопровода. Пшидач уверен, что если бы не эти действия, то российско-немецкая инвестиция была бы давно реализована.

"Мы задерживали финализацию "Северного потока – 2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнёров. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС", сказал Марцин Пшидач.

Медведев заявил, что Запад устроил "ритуальный танец" вокруг "Северного потока – 2"

Медведев заявил, что Запад устроил "ритуальный танец" вокруг "Северного потока – 2"

Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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