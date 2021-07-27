В Польше приписали себе заслуги по затягиванию прокладки "Северного потока – 2"

В Польше намерены и дальше прикладывать усилия, чтобы затормозить процесс запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

В беседе с "Польским радио" он обратил внимание на то, что Польша на протяжении всего времени вела борьбу со строительством трубопровода. Пшидач уверен, что если бы не эти действия, то российско-немецкая инвестиция была бы давно реализована.

"Мы задерживали финализацию "Северного потока – 2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнёров. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС", — сказал Марцин Пшидач.