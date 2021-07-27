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В Калифорнии бизнес-джет рухнул рядом с полем для гольфа

Сколько человек было на борту, пока не известно. На земле никто не пострадал по счастливой случайности.

26 июля, 23:27

В Калифорнии бизнес-джет рухнул рядом с полем для гольфа. Видео © Соцсети

В американском штате Калифорния, в городе Траки, бизнес-джет рухнул на опушке у поля для гольфа. Самолёт развалился на части и загорелся.

Как сообщает местный портал News4, это был частный небольшой Bombardier CL600. Он потерпел крушение, когда заходил на посадку в аэропорту Траки-Тахо (Truckee-Tahoe). Пока не известно, сколько человек было на борту. На земле никто не пострадал по счастливой случайности. Самолёт рухнул недалеко от дома.

Подъезды к месту крушения перекрыты, там работают следователи и криминалисты. Вызванный падением самолёта пожар уже потушили.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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