В Калифорнии бизнес-джет рухнул рядом с полем для гольфа

В американском штате Калифорния, в городе Траки, бизнес-джет рухнул на опушке у поля для гольфа. Самолёт развалился на части и загорелся.

Как сообщает местный портал News4, это был частный небольшой Bombardier CL600. Он потерпел крушение, когда заходил на посадку в аэропорту Траки-Тахо (Truckee-Tahoe). Пока не известно, сколько человек было на борту. На земле никто не пострадал по счастливой случайности. Самолёт рухнул недалеко от дома.