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Пушков ответил на бахвальство Польши о затягивании прокладки "Северного потока – 2"

Парламентарий отметил, что хвалиться на самом деле Варшаве нечем, так как всегда важен результат, а в случае с трубопроводом страна потерпела неудачу.

26 июля, 23:49
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/4036030576464847" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газпром</a></p>

Фото © Газпром

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление замглавы МИД Польши Марчина Пшидача о том, что его стране удалось много лет удерживать реализацию российского проекта, заявил, что Варшаве ничего и не остаётся, кроме самоутешений. Ведь, как заметил парламентарий, несмотря на сопротивление строительству трубопровода, в конце концов Польша потерпела поражение.

"Варшава хвалится, что на несколько лет задержала "Северный поток – 2". Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остаётся утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счёт. А счёт не в пользу Польши", написал в "Твиттере" Пушков.

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Ранее Лайф сообщал, что в Польше приписали себе заслуги по затягиванию прокладки "Северного потока – 2". По мнению замглавы МИД, если бы не давление Варшавы, трубопровод уже бы давно был построен.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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