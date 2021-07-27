Пушков ответил на бахвальство Польши о затягивании прокладки "Северного потока – 2"

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление замглавы МИД Польши Марчина Пшидача о том, что его стране удалось много лет удерживать реализацию российского проекта, заявил, что Варшаве ничего и не остаётся, кроме самоутешений. Ведь, как заметил парламентарий, несмотря на сопротивление строительству трубопровода, в конце концов Польша потерпела поражение.

"Варшава хвалится, что на несколько лет задержала "Северный поток – 2". Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остаётся утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счёт. А счёт не в пользу Польши", — написал в "Твиттере" Пушков.