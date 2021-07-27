Российский пловец Евгений Рылов считает знаковым тот факт, что сразу две медали остались за Россией на Олимпиаде в Токио в заплыве на 100 метров на спине. Об этом он сказал журналистам после победы.

"Очень круто, что у нас два первых места. Раньше американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы вдвоём забираем у них первые два места. Рекорд мира ещё не побит, но это ещё можно исправить — работаем дальше", — отметил Рылов.

Он добавил, что ему "заканчивать Олимпиаду пока рано", поскольку впереди ещё заплыв на 200 метров.

Напомним, Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды, установив новый европейский рекорд. Колесников проиграл соотечественнику всего 0,02 секунды. Третьим пришёл американец Райан Мёрфи, отстав на 0,21 секунды.