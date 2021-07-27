Россияне взяли серебро на Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета

Российские спортсмены Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров в миксте. В финале они уступили китайцам со счётом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины.

Теперь у России 15 медалей на Олимпиаде в Токио. Из них пять золотых, семь серебряных и три бронзовые. Российская команда идёт четвёртой в общем зачёте, уступая сборным США (8-3-8), Японии (8-2-3), Китая (7-5-7).