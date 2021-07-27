Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио
В матче за выход в финал наши спортсмены сыграют с командой Сербии.
Фото © ТАСС / Mickael Chavet via ZUMA Press Wire
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Нидерландов в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:19 в пользу наших спортсменов.
У россиян девять очков набрал Александр Зуев. По пять баллов принесли команде Илья Карпенков и Кирилл Писклов.
Жара, тайфун и близость трагедии: Как погода и организаторы издеваются над участниками Олимпиады в Токио
В полуфинале россияне в среду, 28 июля, сыграют со сборной Сербии. В тот же день пройдут матч за третье место и финал.
Также в четвёрку сильнейших попала и женская сборная России по баскетболу 3х3. Её соперником в полуфинале будет Китай.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио
сегодня в 12:26
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного турнира гимнасток из-за травмы
сегодня в 12:00
Боксёр попытался повторить "трюк" Тайсона и откусить ухо сопернику на Олимпиаде в Токио
сегодня в 11:01
Комментариев: 0