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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио

В матче за выход в финал наши спортсмены сыграют с командой Сербии.

27 июля, 12:40
<p>Фото © ТАСС / Mickael Chavet via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / Mickael Chavet via ZUMA Press Wire

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Нидерландов в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:19 в пользу наших спортсменов.

У россиян девять очков набрал Александр Зуев. По пять баллов принесли команде Илья Карпенков и Кирилл Писклов.

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В полуфинале россияне в среду, 28 июля, сыграют со сборной Сербии. В тот же день пройдут матч за третье место и финал.

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Также в четвёрку сильнейших попала и женская сборная России по баскетболу 3х3. Её соперником в полуфинале будет Китай.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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