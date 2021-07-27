Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Нидерландов в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:19 в пользу наших спортсменов.

У россиян девять очков набрал Александр Зуев. По пять баллов принесли команде Илья Карпенков и Кирилл Писклов.

В полуфинале россияне в среду, 28 июля, сыграют со сборной Сербии. В тот же день пройдут матч за третье место и финал.