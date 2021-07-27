Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Следующим соперником нашей команды будет победитель матча между Китаем и Италией.
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Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Италии в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 17:9 в пользу наших спортсменок.
Самой результативной на площадке стала Ольга Фролкина, набравшая шесть очков. Анастасия Логунова принесла в командную копилку пять баллов.
По итогам группового турнира сборная России с пятью победами в семи матчах заняла второе место в турнирной таблице. Впереди — только американки (шесть выигранных встреч).
Заняв второе место, россиянки, как и сборная США, получили прямую путёвку в полуфинал. Соперником нашей команды станет победитель четвертьфинальной игры между Италией и Китаем.
Четвертьфиналы баскетбольного турнира 3х3 на Олимпиаде в Токио состоятся сегодня днём. Полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на среду, 28 июля.
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