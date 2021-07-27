Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Италии в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 17:9 в пользу наших спортсменок.

Самой результативной на площадке стала Ольга Фролкина, набравшая шесть очков. Анастасия Логунова принесла в командную копилку пять баллов.

По итогам группового турнира сборная России с пятью победами в семи матчах заняла второе место в турнирной таблице. Впереди — только американки (шесть выигранных встреч).

Заняв второе место, россиянки, как и сборная США, получили прямую путёвку в полуфинал. Соперником нашей команды станет победитель четвертьфинальной игры между Италией и Китаем.