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Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Следующим соперником нашей команды будет победитель матча между Китаем и Италией.

27 июля, 09:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Италии в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 17:9 в пользу наших спортсменок.

Самой результативной на площадке стала Ольга Фролкина, набравшая шесть очков. Анастасия Логунова принесла в командную копилку пять баллов.

Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады

По итогам группового турнира сборная России с пятью победами в семи матчах заняла второе место в турнирной таблице. Впереди — только американки (шесть выигранных встреч).

Заняв второе место, россиянки, как и сборная США, получили прямую путёвку в полуфинал. Соперником нашей команды станет победитель четвертьфинальной игры между Италией и Китаем.

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Четвертьфиналы баскетбольного турнира 3х3 на Олимпиаде в Токио состоятся сегодня днём. Полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на среду, 28 июля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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