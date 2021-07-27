В олимпийском Токио зафиксировано рекордное число суточных заражений коронавирусом за всю пандемию

В принимающем Олимпийские игры Токио зафиксировано рекордное число суточных заражений коронавирусом нового типа. Об этом сообщает NHK со ссылкой на санитарные власти Японии. Число заразившихся за прошедшие сутки составляет 2848 человек, что является абсолютным максимумом для этого города.

К слову, предыдущий максимум был зафиксирован в японской столице 7 января. Тогда за сутки выявили 2520 заражений коронавирусом.

Напомним, что на днях на Олимпиаде в Токио коронавирус обнаружили у спортсмена, который уже принимал участие в соревнованиях. Положительный тест выявили у гребца из Нидерландов Финна Флорина. За время Игр это первый случай, когда заболевание выявили у спортсмена, ранее принимавшего участие в стартах. Теперь дополнительные тесты сдаст контактная группа, которую можно отследить с помощью специального приложения.