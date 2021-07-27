НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Активисты Росмолодёжи рассказали, почему решили вакцинироваться от ковида

Молодые люди отметили, что с темпами современного мира каждый день, потраченный на болезнь, забирает большое количество возможностей.

27 июля, 09:02

Представители российской молодёжи рассказали, почему решили вакцинироваться от коронавируса. Видео © "ВКонтакте" / Росмолодёжь

Представители российской молодёжи, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса, рассказали, почему решили сделать прививку. Своими историями они поделились в новом ролике Росмолодёжи, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

Многие из ребят, снявшихся в ролике, трудятся в сфере IT и смежных с ней. Они отмечают, что в современном мире совсем нет времени на то, чтобы болеть, ведь часто материал, который актуален сейчас, уже ни на что не годен спустя две недели. Кроме того, каждый день появляются новые возможности и если потратить это время на болезнь, то можно упустить многое.

В Москве внедрили новые алгоритмы лечения заразившихся ковидом беременных

В Москве внедрили новые алгоритмы лечения заразившихся ковидом беременных

"Две недели — это для меня непозволительная роскошь, чтобы просто не выходить на работу", — рассказал в ролике Роман Косолапов.

Молодые люди также отметили, что, сделав прививку, можно не бояться встречаться с друзьями и ходить на различные мероприятия, а потерять две недели лета было бы очень обидно.

Врач рассказал, как перестать бояться вакцинации

Врач рассказал, как перестать бояться вакцинации

Ранее врачи рассказали о неизвестном свойстве антиковидной вакцины. Препарат способен защищать организм человека не только от самого вируса, утверждают специалисты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан

сегодня в 08:28

В олимпийском Токио зафиксировано рекордное число суточных заражений коронавирусом за всю пандемию

сегодня в 09:16

В Кузбассе родители выпавшего из окна малыша оценили спасение сына в 1000 рублей

сегодня в 09:20

Столб дыма и языки пламени: В Германии на предприятии прогремел мощный взрыв

сегодня в 09:30

"Не в той форме, какая должна быть": Пловчиха Ефимова объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио

сегодня в 09:27

Новости партнеров

Layer 1