Активисты Росмолодёжи рассказали, почему решили вакцинироваться от ковида
Молодые люди отметили, что с темпами современного мира каждый день, потраченный на болезнь, забирает большое количество возможностей.
Представители российской молодёжи рассказали, почему решили вакцинироваться от коронавируса. Видео © "ВКонтакте" / Росмолодёжь
Представители российской молодёжи, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса, рассказали, почему решили сделать прививку. Своими историями они поделились в новом ролике Росмолодёжи, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".
Многие из ребят, снявшихся в ролике, трудятся в сфере IT и смежных с ней. Они отмечают, что в современном мире совсем нет времени на то, чтобы болеть, ведь часто материал, который актуален сейчас, уже ни на что не годен спустя две недели. Кроме того, каждый день появляются новые возможности и если потратить это время на болезнь, то можно упустить многое.
"Две недели — это для меня непозволительная роскошь, чтобы просто не выходить на работу", — рассказал в ролике Роман Косолапов.
Молодые люди также отметили, что, сделав прививку, можно не бояться встречаться с друзьями и ходить на различные мероприятия, а потерять две недели лета было бы очень обидно.
Ранее врачи рассказали о неизвестном свойстве антиковидной вакцины. Препарат способен защищать организм человека не только от самого вируса, утверждают специалисты.
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