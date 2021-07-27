Активисты Росмолодёжи рассказали, почему решили вакцинироваться от ковида

Многие из ребят, снявшихся в ролике, трудятся в сфере IT и смежных с ней. Они отмечают, что в современном мире совсем нет времени на то, чтобы болеть, ведь часто материал, который актуален сейчас, уже ни на что не годен спустя две недели. Кроме того, каждый день появляются новые возможности и если потратить это время на болезнь, то можно упустить многое.