Учёный рассказал, кто чаще других подвержен снижению уровня интеллекта после ковида
Эксперт отметил, что пациентам, столкнувшимся с "мозговым поражением", требуется медицинская помощь. Одной "гимнастикой для ума" в этом случае не обойтись.
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Нарушение "умственных способностей" после перенесённого коронавируса чаще наблюдается у людей среднего или даже молодого возраста. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра имени Бехтерева, кандидат медицинских наук Станислав Полторак в беседе с kp.ru.
"Зачастую нарушение когнитивных функций наблюдается у людей среднего возраста или даже молодых. Почему — сказать пока трудно. Есть предположение, что это связано с активностью головного мозга — чем больший поток информации пропускает через себя человек, тем сильнее на него влияет CoViD-19", — отметил эксперт.
По словам Полторака, пациентам, столкнувшимся с таким последствием болезни (а это в среднем 30% больных), требуется медицинская помощь. Обычной "гимнастикой для ума" в этом случае не обойтись, необходимы как минимум лекарства, стимулирующие мозговую активность. При этом учёный подчеркнул, что все нарушения обратимы, хоть это и довольно длительный процесс.
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