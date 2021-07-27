Учёный рассказал, кто чаще других подвержен снижению уровня интеллекта после ковида

Нарушение "умственных способностей" после перенесённого коронавируса чаще наблюдается у людей среднего или даже молодого возраста. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра имени Бехтерева, кандидат медицинских наук Станислав Полторак в беседе с kp.ru.

"Зачастую нарушение когнитивных функций наблюдается у людей среднего возраста или даже молодых. Почему — сказать пока трудно. Есть предположение, что это связано с активностью головного мозга — чем больший поток информации пропускает через себя человек, тем сильнее на него влияет CoViD-19", — отметил эксперт.

По словам Полторака, пациентам, столкнувшимся с таким последствием болезни (а это в среднем 30% больных), требуется медицинская помощь. Обычной "гимнастикой для ума" в этом случае не обойтись, необходимы как минимум лекарства, стимулирующие мозговую активность. При этом учёный подчеркнул, что все нарушения обратимы, хоть это и довольно длительный процесс.