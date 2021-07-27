Онищенко назвал диеты для похудения шаманством, но с одной оговоркой

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что все рецепты для похудения — "шаманство", за исключением случаев, когда человек грамотно распределяет своё питание, что в свою очередь уже является "нормальным процессом", а не диетой.

"Все рецепты для похудения — это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берёт и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс", — заявил Онищенко в интервью РИА "Новости".