Онищенко назвал диеты для похудения шаманством, но с одной оговоркой
Депутат Госдумы назвал нормой, когда человек осмысленно подходит к режиму питания, грамотно оценивая ценность еды для организма.
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Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что все рецепты для похудения — "шаманство", за исключением случаев, когда человек грамотно распределяет своё питание, что в свою очередь уже является "нормальным процессом", а не диетой.
"Все рецепты для похудения — это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берёт и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс", — заявил Онищенко в интервью РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, как Онищенко отреагировал на заявление учёных о снижении уровня интеллекта после ковида. Депутат убеждён, что следование необходимым мерам профилактики спасёт от физических и интеллектуальных недугов.
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