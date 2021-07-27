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Онищенко назвал диеты для похудения шаманством, но с одной оговоркой

Депутат Госдумы назвал нормой, когда человек осмысленно подходит к режиму питания, грамотно оценивая ценность еды для организма.

27 июля, 02:00
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/duma/persons/99112824/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госдума РФ</a></p>

Фото © Госдума РФ

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что все рецепты для похудения — "шаманство", за исключением случаев, когда человек грамотно распределяет своё питание, что в свою очередь уже является "нормальным процессом", а не диетой.

"Все рецепты для похудения — это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берёт и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс", — заявил Онищенко в интервью РИА "Новости".

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Ранее Лайф писал, как Онищенко отреагировал на заявление учёных о снижении уровня интеллекта после ковида. Депутат убеждён, что следование необходимым мерам профилактики спасёт от физических и интеллектуальных недугов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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