"Единая Россия" поблагодарила кабмин за поддержку инициативы о бесплатной газификации

Партия "Единая Россия" поблагодарила правительство за готовность принять её инициативу о компенсации трат на газификацию тем россиянам, которые оплатили подключение дома к трубе до начала соответствующей социальной программы. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

Там пояснили, что речь о тех, кто оплатил работы после решения президента Владимира Путина поддержать инициативу партии о социальной газификации, но до вступления в силу соответствующих изменений.

"Мы с этой просьбой обращались [к правительству]. Спасибо, что инициатива Единой России поддержана. Действительно, люди после 21 апреля тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с вице-премьером Александром Новаком.

Турчак отметил, что в партии рады решению правительства поддержать предложение.