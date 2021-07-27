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Черепаху-мутанта с двумя головами обнаружили на пляже в США

Это был едва вылупившийся из яйца детёныш пресмыкающегося. Вместе с другими его выпустили в океан.

27 июля, 01:20
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SC.State.Parks/photos/pcb.10159496893793166/10159496893623166/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственный парк в штате Южная Каролина</a></p>

Фото © Facebook / Государственный парк в штате Южная Каролина

  • Черепаху-мутанта с двумя головами обнаружили на пляже в США. Фото © Facebook / Государственный парк в штате Южная Каролина
    Черепаху-мутанта с двумя головами обнаружили на пляже в США. Фото © Facebook / Государственный парк в штате Южная Каролина

Черепаху-мутанта с двумя головами обнаружили на пляже в США. Фото © Facebook / Государственный парк в штате Южная Каролина

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Необычное животное обнаружили в государственном парке в штате Южная Каролина в США. Волонтёрский патруль нашёл двухголового детёныша черепахи.

"В прошлую среду патрульные и волонтёры обнаружили трёх живых детёнышей морской черепахи, которые всё ещё находились в скорлупе, и один детёныш выделялся тем, что имел две головы! Этот двуглавый детёныш — результат генетической мутации", — сообщается на странице парка в "Фейсбуке".

Как говорится в сообщении, это не первая черепаха-мутант, найденная на побережье, но первая для этого патруля добровольцев. Обычно "черепаховый патруль" проверяет гнёзда через три-пять дней после первых признаков крупного вылупления. Всех найдёнышей отпускают в океан. Так поступили и с этим семейством после фотосессии.

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Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке переехали черепахи. Некоторые крупные особи весят более 200 килограммов, поэтому для их транспортировки используется тележка.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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