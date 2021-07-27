Черепаху-мутанта с двумя головами обнаружили на пляже в США
Это был едва вылупившийся из яйца детёныш пресмыкающегося. Вместе с другими его выпустили в океан.
Фото © Facebook / Государственный парк в штате Южная Каролина
Необычное животное обнаружили в государственном парке в штате Южная Каролина в США. Волонтёрский патруль нашёл двухголового детёныша черепахи.
"В прошлую среду патрульные и волонтёры обнаружили трёх живых детёнышей морской черепахи, которые всё ещё находились в скорлупе, и один детёныш выделялся тем, что имел две головы! Этот двуглавый детёныш — результат генетической мутации", — сообщается на странице парка в "Фейсбуке".
Как говорится в сообщении, это не первая черепаха-мутант, найденная на побережье, но первая для этого патруля добровольцев. Обычно "черепаховый патруль" проверяет гнёзда через три-пять дней после первых признаков крупного вылупления. Всех найдёнышей отпускают в океан. Так поступили и с этим семейством после фотосессии.
Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке переехали черепахи. Некоторые крупные особи весят более 200 килограммов, поэтому для их транспортировки используется тележка.
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