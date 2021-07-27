Финансист объяснил, почему не стоит пытаться заработать на кешбэке

Попытка получать доход благодаря использованию повышенного кешбэка не принесёт ожидаемого экономического эффекта. Такого мнения придерживается доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

В беседе с агентством "Прайм" он подчёркивает, что сейчас ряд клиентов стремятся получать максимальный возврат наличных на свои банковские карты. Для этого они открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный. Это даёт возможность получать обратно 3–5% от трат.

Однако такая стратегия требует от клиента большого количества времени по отслеживанию повышенных кешбэков и по переброске денег с карты на карту для получения искомых преимуществ. Ещё необходимо отслеживать затраты на такого рода переводы.

"Наиболее грамотные и продвинутые клиенты получают на этом реальные деньги, но для большинства клиентов такие операции могут оказаться сложными и не принесут ожидаемого экономического эффекта", — подытожил эксперт.