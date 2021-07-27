Су-57 сделают двухместным ради управления "Охотниками"

Новая модель истребителя пятого поколения Су-57 с двумя местами в кабине разрабатывается для управления перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами "Охотник" (С-70). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для управления новейшими беспилотниками "Охотник" будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идёт, будет вести с собой порядка четырёх "Охотников", — сказал собеседник агентства.

Официальными подтверждениями этой информации ТАСС пока не располагает.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полёт совершил в 2010 году. Самолёт считается высокоманёвренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (стелс-технология).