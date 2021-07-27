Су-57 сделают двухместным ради управления "Охотниками"
По предварительным данным, истребитель после модернизации сможет вести с собой порядка четырёх дронов.
Фото © Минобороны РФ
Новая модель истребителя пятого поколения Су-57 с двумя местами в кабине разрабатывается для управления перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами "Охотник" (С-70). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Для управления новейшими беспилотниками "Охотник" будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идёт, будет вести с собой порядка четырёх "Охотников", — сказал собеседник агентства.
Официальными подтверждениями этой информации ТАСС пока не располагает.
Напомним, российский тяжёлый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Западные эксперты считают, что ударный дрон сможет работать в недосягаемых для других БПЛА режимах. В августе 2019 года "Охотник" совершил первый полёт. Затем он совершил первый полёт с с Су-57.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полёт совершил в 2010 году. Самолёт считается высокоманёвренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (стелс-технология).
Ранее Лайф сообщал, что покупкой российского истребителя Су-57 заинтересовались сразу пять стран. По словам главы "Рособоронэкспорта", в ближайшие годы РФ ожидает существенный спрос на данные самолёты, учитывая, что по своим тактико-техническим характеристикам они являются лучшими.
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