Microsoft решила запретить установку Windows 11 на некоторые компьютеры

Microsoft запретит установку Windows 11 на те компьютеры и ноутбуки, которые не соответствуют требованиям системы. Ограничения ОЗУ, модулей TPM и процессоров теперь обойти не удастся.

"Новые требования — плохая новость для людей со старыми ноутбуками и ПК", — пишет профильный сайт WindowsLatest.

Microsoft уже удивила многих высокими требованиями Windows 11 к аппаратной платформе. Компания официально заявила, что она категорически против всяческих лазеек и методов обхода ограничений. Сейчас ОС доступна в статусе бета-сборки и установить её может практически любой пользователь. После обновиться до 11-й версии смогут только те, чьи компьютеры будут полностью соответствовать финальному перечню требований для новой системы. На данный момент он пока уточняется. Возможно, в список процессоров могут войти CPU Intel Core 7-го поколения.

"Мы понимаем — это грустно, что некоторые пользователи не будут иметь права на Windows 11, но важно помнить, что причина, по которой мы делаем это, — сделать устройства более продуктивными и безопасными", — поясняет компания.

Microsoft будет проверять совместимость ПК с Windows 11 при помощи телеметрии, которая будет встроена в Центр обновлений. С помощью него будет передаваться сообщение о возможности получить новую ОС. Возможно, ошибка совместимости будет также отображаться в разделе обновлений. Неясным пока остаётся то, каким образом компания планирует отслеживать и пресекать дальнейшие попытки обхода и патчи народных умельцев.