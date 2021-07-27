Бензин подешевел после угрозы Минэнерго приостановить экспорт
Стоимость топлива на бирже упала до 1%. Однако для АЗС этого недостаточно, считают эксперты. Иначе некоторым частным станциям грозит банкротство.
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Рост биржевых цен на бензин после угрозы Минэнерго ввести эмбарго на топливо остановился, а, по данным за 26 июля, котировки снизились в пределах 1%. Об этом говорят данные на сайте биржи СПбМТСБ. Так, АИ-92 подешевел на 0,5% до 57 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 — на 1% до 59,2 тыс. рублей.
Но, по оценкам аналитиков, чтобы АЗС перестали получать убытки, оптовые цены должны сократиться ещё хотя бы на 6,5%, пишет "Коммерсант". На заправках отпускные цены растут медленнее, поскольку правительство настаивает на их сдерживании на уровне инфляции.
Напомним, в последние дни биржевые цены на бензин достигли своего исторического максимума. АИ-92 стоил 57,26 тыс. рублей, АИ-92 оценивали в 60 тыс. рублей за тонну. Минэнерго в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина. Случится ли это, будет зависеть от динамики роста или падения биржевых цен и насыщения рынка. Замглавы ведомства Павел Сорокин сообщил 26 июля, что вся нормативная документация уже готова, сейчас специалисты наблюдают ежедневную динамику.
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