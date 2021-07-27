Бензин подешевел после угрозы Минэнерго приостановить экспорт

Рост биржевых цен на бензин после угрозы Минэнерго ввести эмбарго на топливо остановился, а, по данным за 26 июля, котировки снизились в пределах 1%. Об этом говорят данные на сайте биржи СПбМТСБ. Так, АИ-92 подешевел на 0,5% до 57 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 — на 1% до 59,2 тыс. рублей.

Но, по оценкам аналитиков, чтобы АЗС перестали получать убытки, оптовые цены должны сократиться ещё хотя бы на 6,5%, пишет "Коммерсант". На заправках отпускные цены растут медленнее, поскольку правительство настаивает на их сдерживании на уровне инфляции.