Пожилому немцу грозит штраф в $500 тысяч за припрятанный в подвале танк "Пантера"

В Германии между юристами возник спор, какое наказание дать человеку, хранившему в подвале частного дома военную технику времён Второй мировой войны. Её у 80-летнего пенсионера изъяли ещё в 2015 году. Военным понадобилось девять часов на извлечение и погрузку танка "Пантера" без гусениц. Его дополнили среди прочего зенитное орудие и торпеда.

Как пишет BBC News, прокуроры и адвокаты защиты в настоящее время ведут переговоры о возможном наказании. Это может быть условный срок и штраф в размере до 500 тысяч евро (43 658 550 рублей).

Адвокаты указывают на то, что оружие больше не в боевом состоянии. Танк "Пантера", к примеру, вовсе покупался на металлолом. Защита настаивает на снижении штрафа до 50 тысяч евро (4 365 855 рублей). Однако обвинение настаивает на обратном: некоторое оружие, по его данным, ещё можно было применить по прямому предназначению. Решение по данному делу вынесут через месяц. Ближайшее слушание состоится уже завтра.