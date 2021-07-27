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Пожилому немцу грозит штраф в $500 тысяч за припрятанный в подвале танк "Пантера"

Это не всё, что изъяли у пенсионера-коллекционера. Там же было зенитное орудие и торпеда.

27 июля, 01:32
<p>Буксировка изъятого у пенсионера танка "Пантера" в 2015 году. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rheinzeitung/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rhein-Zeitung</a></p>

Буксировка изъятого у пенсионера танка "Пантера" в 2015 году. Фото © Facebook / Rhein-Zeitung

В Германии между юристами возник спор, какое наказание дать человеку, хранившему в подвале частного дома военную технику времён Второй мировой войны. Её у 80-летнего пенсионера изъяли ещё в 2015 году. Военным понадобилось девять часов на извлечение и погрузку танка "Пантера" без гусениц. Его дополнили среди прочего зенитное орудие и торпеда.

Как пишет BBC News, прокуроры и адвокаты защиты в настоящее время ведут переговоры о возможном наказании. Это может быть условный срок и штраф в размере до 500 тысяч евро (43 658 550 рублей).

Адвокаты указывают на то, что оружие больше не в боевом состоянии. Танк "Пантера", к примеру, вовсе покупался на металлолом. Защита настаивает на снижении штрафа до 50 тысяч евро (4 365 855 рублей). Однако обвинение настаивает на обратном: некоторое оружие, по его данным, ещё можно было применить по прямому предназначению. Решение по данному делу вынесут через месяц. Ближайшее слушание состоится уже завтра.

У пожилого москвича в квартире нашли мини-склад пороха, оружия и патронов

У пожилого москвича в квартире нашли мини-склад пороха, оружия и патронов

А в 2016 году в Ленобласти пенсионер сдавал в аренду гараж со складом оружия. Полицейские наткнулись на схрон случайно, проверяя документы у водителя мотоцикла, арендовавшего у пенсионера гараж.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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