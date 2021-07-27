Отметить день рождения в офисе можно по вполне демократичным ценам. Окончательная стоимость, конечно, зависит от количества человек в отделе и вкусовых предпочтений коллег и именинника. Аналитики "Сбермаркета" провели подсчёт такой праздничной "продуктовой корзины". Лайф ознакомился с результатами исследования.

Специалисты пришли к выводу, что стандартный набор в виде пиццы, сока и лимонада, влажных и бумажных салфеток, одноразовых стаканчиков и тарелок, фруктов, конфет, торта, чая и кофе для десяти человек обойдётся имениннику в 5150 рублей. Для 20 — в 8000 рублей при условии, что порция на одного коллегу будет состоять из четырёх кусочков пиццы, стакана лимонада и стакана сока, двух-трёх фруктов, куска торта, нескольких конфет, кружки чая или кофе.

Если эта сумма кажется вам большой, то уменьшить её можно, отметив день рождения в японском стиле. Набор, включающий роллы на десять человек, напитки, фрукты, угощение к чаю и торт, будет стоить примерно 4500 рублей. На команду из 20 человек — 7500 рублей. Без сладкого стола можно уложиться и в 2000 рублей на десять человек.

"В такой опции порция на одного коллегу будет состоять из пяти роллов, стакана лимонада и стакана сока, двух-трёх фруктов, куска торта, нескольких конфет, кружки чая или кофе", — уточняют в "Сбермаркете".

Хорошей альтернативой столу с пиццей могут стать популярные в России осетинские пироги. Однако это обойдётся немногим дороже. Если накрыть праздничный стол в офисе с пирогами из расчёта на десять человек, то вместе со сладостями, напитками и фруктами это обойдётся почти в 6000 рублей. А если пригласить на праздник 20 коллег — в 9500 рублей.

"Восточный сет" на одного коллегу будет включать четыре куска пирога, стакан лимонада и стакан сока, два-три фрукта, кусок торта и несколько конфет", — уточняют аналитики.

Ещё один из "бюджетных" вариантов — ограничиться сладким столом: тортом, конфетами и, например, пончиками. Примерная цена такого стола для офиса из десяти человек обойдётся примерно в 2500 рублей, на 20 человек — в 5000 рублей. При таком раскладе каждому вашему коллеге достанется порция из куска торта, одного пончика, нескольких конфет, кружки чая или кофе.

Накрыть стол можно и в стиле "здорового образа жизни". Набор из сырной тарелки, бананов, апельсинов, винограда, яблок, ореховых смесей, фиников и цукатов обойдётся в 4900 рублей на десять человек, а на 20 коллег — примерно в 10 000 рублей.

Удивить коллег, как говорят аналитики, можно и "домашним" столом. При этом готовить дома не придётся. Стол из колбасных, сырных и рыбных нарезок, салатов, тарталеток, солений, шпрот, жареной курицы и картофельного пюре на десять человек обойдётся в 6400 рублей, на 20 — в 13 000. В одну порцию будет входить 200 г оливье и 200 г крабового салата, несколько солёных огурцов и помидоров, по несколько кусочков колбасы, сыра, рыбы и шпрот, две жареные куриные ножки (при условии, что они будут заранее приготовлены дома) и 200 г картофельного пюре, а также стакан сока и стакан лимонада.