Врач рассказал, как перестать бояться вакцинации

Преодолеть боязнь вакцинации поможет выяснение причинно-следственных связей. Прививка — самая эффективная защита от коронавируса. Поэтому нужно принимать страх как естественную жизненную реакцию и приступать к действиям. Такой совет дал завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.

"Многие люди по разным причинам боятся, не хотят вакцинироваться. Важно понять, в чём именно состоит этот страх. И постараться найти аргументы, которые помогут преодолеть этот страх. Но, возможно, это не сработает, потому что страх — чувство иррациональное. И защищаться человек тоже будет нерациональными психологическими механизмами", — рассказал Чернов в интервью РИА "Новости".

Психолог отметил, что некоторых пугать страшилками про последствия прививки просто бесполезно. А вот других, наоборот, не убедят и слова, что высока вероятность умереть без прививки. Их страх не рационален. Поэтому перестать бояться человек может только сам, думая своей головой. И в этом процессе важно не желание избавиться, а научиться относиться к боязни как к естественной реакции мозга и сознавать, что тем не менее действовать надо.

"Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него. Ведь мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идёт и делает то, что должен", — добавил Чернов.