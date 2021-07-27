Стали известны подробности того, как нынешний президент Украины Владимир Зеленский изучал украинский язык. По словам его репетитора, педагога, ведущего и автора десятков учебников по языку и литературе Александра Авраменко, до сих пор разговорная речь президента на украинском оставляет желать лучшего.

В беседе с изданием "Обозреватель" Авраменко рассказал, что Зеленский решил подтянуть мову ещё до президентских выборов, занимался два года. Тогда в его мыслях не было речи о президентстве, планировалась просто съёмка фильма на украинском языке.

Как утверждает педагог, достичь результатов в этом так и не получилось. Процесс тормозило то, что у него не было времени заниматься регулярно. Однако способности к языку у Зеленского, признаётся Авраменко, всё же есть, но сложности возникали из-за того, что ни в его семье, ни в окружении никто по-украински не говорил.

"Два года он учился, однако не систематически. Пять-семь занятий — и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре — и пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: прочитать книгу — как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться, тогда что-то будет. Так и с языком", — вспоминает Авраменко.