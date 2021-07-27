Экс-подполковник СБУ выразил готовность стать свидетелем по иску РФ в ЕСПЧ

Свидетельские показания против Киева в рамках рассмотрения иска России в ЕСПЧ готов дать бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Речь идёт о первой в истории РФ межгосударственной жалобе в Страсбургский суд. В ней говорится о нарушении Киевом Конвенции СЕ о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, был заместителем командира сектора "М" так называемой Антитеррористической операции. Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие им. Слова бывшего украинского силовика подтвердили впоследствии и бывшие заключённые. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов. Прозоров также рассказывал, как на Украине готовят террористов для диверсий.