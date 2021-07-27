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Экс-подполковник СБУ выразил готовность стать свидетелем по иску РФ в ЕСПЧ

Речь идёт о жалобе в Страсбургский суд, в которой говорится о нарушении Киевом Конвенции СЕ о защите прав человека и основных свобод.

27 июля, 02:34
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/spoilt_exile/43525692764/in/photolist-29jdy3G-2aki3vu-292yz5K-2apAoVi-292yx4v-292yvzP-29jdzcq-NhdyZ7-292ywtx-NhdyiN-292yxPD-29jdDA5-29jdBu1-29jdA4A-FXG8T6-2aki62b-29jdCdf-2aki265-2aki4Lq-29jdAKW-2apApqM-S8zkxE-S8zkMh-2aki6A7-2apAq5T-NhdyDC-29jdCMb-GZT9TF-2aki5v1-HLTnES-GZT9nk-HVBmyK-HVBmqP-HVBmcT-N6XBy7-HVBmKr-GZT9BD-2aki2zm-NvbbPE-No4NWG-NqBShn-NymQJi-MABzUy-Nvbd2j-No4PxS-No4PH1-S8zkg7-S8zknj-Rtq4Dp-Sw5Mh6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spoilt.exile</a></p>

Фото © flickr / spoilt.exile

Свидетельские показания против Киева в рамках рассмотрения иска России в ЕСПЧ готов дать бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Речь идёт о первой в истории РФ межгосударственной жалобе в Страсбургский суд. В ней говорится о нарушении Киевом Конвенции СЕ о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

"Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности", — заявил Прозоров РИА "Новости".

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Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, был заместителем командира сектора "М" так называемой Антитеррористической операции. Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие им. Слова бывшего украинского силовика подтвердили впоследствии и бывшие заключённые. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов. Прозоров также рассказывал, как на Украине готовят террористов для диверсий.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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