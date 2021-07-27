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В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан

Прививки от коронавируса в том числе должны сделать студенты старше 18 лет. Согласно постановлению, первая доза препарата должна быть введена до 30 августа.

27 июля, 08:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от CoViD-19 для отдельных категорий граждан. Об этом свидетельствует постановление главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. Соответствующий документ опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что прививки должны получить граждане, работающие в сфере торговли, образования, здравоохранения, социальной защиты, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, общественного питания, общественного транспорта, такси. Кроме того, обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники санаторно-курортной сферы, туризма, доставщики еды, а также студенты старше 18 лет и работники администраций.

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Согласно постановлению, первой дозой вакцины вышеперечисленные должны быть привиты к 30 августа, а второй — к 30 сентября.

А накануне обязательную вакцинацию от коронавируса ввели на Колыме. Подобные решения среди прочих ранее также приняли Республика Марий Эл, Алтайский край. Ещё обязательную вакцинацию от ковида ввели в Красноярском крае. Аналогичным образом поступили власти и других российских регионов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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