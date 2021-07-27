В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от CoViD-19 для отдельных категорий граждан. Об этом свидетельствует постановление главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. Соответствующий документ опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что прививки должны получить граждане, работающие в сфере торговли, образования, здравоохранения, социальной защиты, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, общественного питания, общественного транспорта, такси. Кроме того, обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники санаторно-курортной сферы, туризма, доставщики еды, а также студенты старше 18 лет и работники администраций.

Согласно постановлению, первой дозой вакцины вышеперечисленные должны быть привиты к 30 августа, а второй — к 30 сентября.