В России выявили 23 032 новых случая ковида, это минимум с 30 июня
Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 6 172 812 заболевших в 85 регионах.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
За сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса — это минимум с 30 июня. За сутки умерло 779 пациентов, полностью выздоровело 20 116 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Больше всего заболевших в Москве (+2623 за сутки), Подмосковье (+1973), Петербурге (+1923), Нижегородской (+539) и Свердловской (+490) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 6 172 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 155 380 человек, побороло болезнь — 5 526 950.
А ранее Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Таким образом, в оборот может выйти уже пятый отечественный препарат наряду со "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".
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