В России выявили 23 032 новых случая ковида, это минимум с 30 июня

За сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса — это минимум с 30 июня. За сутки умерло 779 пациентов, полностью выздоровело 20 116 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего заболевших в Москве (+2623 за сутки), Подмосковье (+1973), Петербурге (+1923), Нижегородской (+539) и Свердловской (+490) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 6 172 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 155 380 человек, побороло болезнь — 5 526 950.