ФСБ задержала в ростовском аэропорту иностранцев, поддерживающих экстремистов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области задержали двух иностранцев, прилетевших из Узбекистана, которые демонстративно поддерживали запрещённые экстремистские организации. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ.

"В международном воздушном пункте пропуска Ростов-на-Дону (Платов) пограничный наряд выявил и задержал двух граждан, прибывших из Республики Узбекистан, на верхней одежде которых были надписи, публично демонстрирующие запрещённые в России экстремистские организации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ". Иностранных граждан уже передали сотрудникам полиции.