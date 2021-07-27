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ФСБ задержала в ростовском аэропорту иностранцев, поддерживающих экстремистов

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по факту пропаганды либо публичного демонстрирования запрещённой символики. Их передали сотрудникам полиции.

27 июля, 09:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области задержали двух иностранцев, прилетевших из Узбекистана, которые демонстративно поддерживали запрещённые экстремистские организации. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ.

"В международном воздушном пункте пропуска Ростов-на-Дону (Платов) пограничный наряд выявил и задержал двух граждан, прибывших из Республики Узбекистан, на верхней одежде которых были надписи, публично демонстрирующие запрещённые в России экстремистские организации", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ". Иностранных граждан уже передали сотрудникам полиции.

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Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала в Новосибирске сторонника террористической организации. Злоумышленник собирал денежные средства и передавал их бандитам. Суд арестовал его на два месяца.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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