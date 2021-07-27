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Недружественный шаг: Клинцевич назвал Турцию провокатором из-за поставок оружия Украине

Собеседник Лайфа считает, что во многом самодостаточная Анкара напрасно подыгрывает Вашингтону.

27 июля, 08:59

Фото © Pexels

Властям Турции стоит проявлять большую самостоятельность, выстраивая отношения с Россией, и не бояться противостоять Вашингтону. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил российский политолог, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя призывы из Анкары смириться с поставками оружия Украине. По словам собеседника Лайфа, американское влияние тут налицо.

"Это стратегия американская. Несмотря на наши взаимоотношения и общий оборот более 30 млрд, тем не менее они не боятся этим делом рисковать, потому что в НАТО во главе с американцами такое решение приняли. Здесь не самостоятельная игра Турции, хотя Турция самостоятельно сейчас может очень серьёзно играть", — рассуждает эксперт.

В контексте российско-турецких отношений, считает Клинцевич, это недружественный шаг. Он призвал не забывать о том, что излишняя милитаризация вкупе с усилением влияния национализма на Украине может привести к серьёзным последствиям вплоть до геноцида русских людей на Юго-Востоке.

"И здесь Турция выступает как страна, которая является провокатором. И инициирует, и помогает", — заключил он.

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Напомним, что осенью 2020 года Украина заявляла о намерении закупить у Турции партию ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Речь шла почти о 50 аппаратах, которые планировалось поставить на вооружение в ВСУ. А ранее сообщалось, что Турция построит корвет для Украины до конца 2023 года.

Российская сторона, в свою очередь, последовательно предостерегает Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Украины. С таким призывом, в частности, выступал глава МИД Сергей Лавров.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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