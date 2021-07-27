В Турции посоветовали России смириться с поставками оружия на Украину

Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, однако это не должно влиять на отношения Анкары с Москвой. Таким мнением поделился профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт призвал Россию смириться с тем, что Турция будет и дальше развивать связь с Незалежной. При этом, по его словам, из-за поставок пары десятков беспилотников Киев не станет превосходить Москву по военной мощи.

"Западные страны, Соединённые Штаты и другие будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница", — отметил Унал.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, что может позволить стране стать посредником между двумя государствами. Унал отметил, что взаимодействие Анкары и Киева не представляет угрозы для Москвы.