В Турции посоветовали России смириться с поставками оружия на Украину
Там отметили, что из-за поставок пары десятков беспилотников Незалежная не станет превосходить РФ по военной мощи.
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Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, однако это не должно влиять на отношения Анкары с Москвой. Таким мнением поделился профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт призвал Россию смириться с тем, что Турция будет и дальше развивать связь с Незалежной. При этом, по его словам, из-за поставок пары десятков беспилотников Киев не станет превосходить Москву по военной мощи.
"Западные страны, Соединённые Штаты и другие будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница", — отметил Унал.
Он подчеркнул, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, что может позволить стране стать посредником между двумя государствами. Унал отметил, что взаимодействие Анкары и Киева не представляет угрозы для Москвы.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине пригрозили Москве турецкими беспилотниками. Глава украинского МИД вместе с этим заверил, что покупка такого вооружения якобы носит сдерживающий характер.
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