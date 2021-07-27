НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Турции посоветовали России смириться с поставками оружия на Украину

Там отметили, что из-за поставок пары десятков беспилотников Незалежная не станет превосходить РФ по военной мощи.

27 июля, 05:20
<p>Фото © ТАСС / EPA </p>

Фото © ТАСС / EPA

Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, однако это не должно влиять на отношения Анкары с Москвой. Таким мнением поделился профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт призвал Россию смириться с тем, что Турция будет и дальше развивать связь с Незалежной. При этом, по его словам, из-за поставок пары десятков беспилотников Киев не станет превосходить Москву по военной мощи.

Зеленский заявил, что Турция построит корвет для Украины до конца 2023 года

Зеленский заявил, что Турция построит корвет для Украины до конца 2023 года

"Западные страны, Соединённые Штаты и другие будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница", — отметил Унал.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, что может позволить стране стать посредником между двумя государствами. Унал отметил, что взаимодействие Анкары и Киева не представляет угрозы для Москвы.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине пригрозили Москве турецкими беспилотниками. Глава украинского МИД вместе с этим заверил, что покупка такого вооружения якобы носит сдерживающий характер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Экс-подполковник СБУ выразил готовность стать свидетелем по иску РФ в ЕСПЧ

сегодня в 02:34

Самолёт министра обороны Турции пришлось экстренно сажать из-за птицы

вчера в 19:08

Американские СМИ: Китай строит в пустыне 110 шахт для межконтинентальных ракет

сегодня в 05:06

Ещё одна медаль: Российские стрелки Каримова и Каменский завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

сегодня в 06:41

Матыцин назвал исторической победу пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде

сегодня в 06:40

Новости партнеров

Layer 1