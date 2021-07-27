"Носят фотографии Путина с собой": Посол Эфиопии рассказал о любви своего народа к России

В Эфиопии очень любят и знают многое о России, а также уважительно относятся к её президенту. Об этом рассказал посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что РФ на разных этапах оказывала помощь Эфиопии. По словам дипломата, некоторые жители страны носят с собой фотографию президента России Владимира Путина – настолько они любят и уважают российского лидера.

"Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна", — заверил посол.

Аргау обратил внимание и на российское образование. Он напомнил, что многие жители его страны оканчивали ещё советские университеты. Однако сетует, что если во времена СССР иностранные студенты получали стипендии, то сейчас в России учатся те, кому позволяет семейный бюджет. Но подчеркивает, что уровень образования по-прежнему остался хорошим.

Любовь своего народа к России он также объясняет тем, что многие жители Эфиопии знают и свободно владеют русским языком. И это происходит при том, что сейчас нет ни одной школы, где бы изучали русский.

"Кстати, в Эфиопии большая православная община, что позволяет организовать паломничество. У нас вообще много общего с Россией — Пушкин, например", — заключил посол.