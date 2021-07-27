В России начали создавать современную замену асфальту и тротуарной плитке
Предполагается, что это будет экологичное и самоочищающееся покрытие. В его состав войдёт в том числе галька.
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Российские учёные работают над дорожным покрытием, которое может прийти на смену асфальту и тротуарной плитке. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ).
"Это самоочищающееся природоподобное покрытие с возможностью встраивания инженерии, которое можно укладывать без тяжёлой спецтехники и практически круглогодично. На покрытии не образуются наледь, лужи и пыль, что позволяет снизить запылённость городов и сделать их безопаснее", — приводит RT комментарий пресс-службы НТИ.
Предполагается, что основой этого покрытия станут галька, речной отсев, галтованный камень и полимерный мусор. Сверху будут располагаться мелкие фракции, их будут сглаживать при укладке. Согласно задумке, ровность поверхности будет выше требований госта.
Что касается самоочищения такого покрытия, оно будет достигаться за счёт смыва пыли через отверстия между камнями. Также в это покрытие можно будет встраивать коммунальные, электрические магистрали, а ещё обогрев, микрогенерацию электричества, парковочные датчики.
Ранее Лайф рассказывал, что правительство выделит 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в регионах. Более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков.
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