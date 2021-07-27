Учёные определили "полезную" для сердечников дозу алкоголя

У тех людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кто выпивает половину бокала вина в день, риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца ниже, чем у непьющих, выяснили британские учёные. Исследовались базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank, а также результаты предыдущих 12 исследований за последние 20 лет.

Как отмечается в журнале BMC Medicine, меньше всего риск развития ССЗ и смерти у потребляющих около шести граммов алкоголя в день. У тех, кто пьёт по бокалу вина в день, риск чуть выше, но всё равно не сравним с результатами трезвенников и тех, кто употребляет по полбутылки вина или по бутылке пива за сутки.

"Наши результаты показывают, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не нужно полностью отказываться от употребления алкоголя, чтобы предотвратить сердечные приступы, инсульты или стенокардию, но они могут снизить своё еженедельное потребление алкоголя", — заявил один из авторов статьи Ченъйи Дин.

Среди выпивающих шесть граммов алкоголя риск повторного инфаркта или инсульта был на 50 процентов ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине — на 21 процент ниже. Авторы исследования считают безопасным для сердца употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что равно бутылке вина или трём бутылкам пива средней крепости.