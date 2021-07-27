Мошенники освоили ещё один способ выманивания денег у россиян через мессенджеры

Лжеконкурсы, якобы организованные мессенджерами, стали очередным методом для выманивания мошенниками денег у россиян. Тех, кто клюёт на приманку с ощутимым "призом", просят совершить несколько действий, которые и приводят к краже.

Как пишет РИА "Новости", о такой уловке мошенников рассказали в Сбере. Жертва попадает на сайт с "конкурсом", где нужно выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдаёт размер приза — от $10 до $5000. Практически сразу жертве сообщают о том, что она выиграла, а затем даже предлагают ещё и бонусы.

После этого мошенники предлагают конвертировать выигрыш в рубли, за что злоумышленники просят заплатить небольшую "комиссию" (делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах, о таком просят только преступники).

Для оплаты "сбора" просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трёхзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения. Таким образом мошенники хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все деньги со счёта жертвы.