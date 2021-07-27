Как будто бомбы с неба: На Палермо обрушился "царь-град"
Размер некоторых градин достигал 10 сантиметров в диаметре. Десятки автомобилей теперь будет непросто восстановить.
На Палермо обрушился "царь-град". Видео © Соцсети
На север Италии обрушился град огромных размеров. Согласно сообщениям местных жителей в социальных сетях, стихия стала причиной автомобильного коллапса, массового повреждения автомобилей и строений.
Фото © inmeteo.net
Основной удар стихии пришёлся на город Палермо. Там размер некоторых градин достигал 10 см. Последствия шторма остро ощутили автомобилисты, передвигавшиеся по трассе между Пармой и Пьяченцей. Многие автолюбители были вынуждены остановиться из-за стихии: ехать было попросту невозможно. Почти все машины на этом участке были серьёзно повреждены: на кузовах серьёзные вмятины, у некоторых разбиты стёкла.
Некоторые жители сообщают и о раненых, но травмы, к счастью, не серьёзные. Как пишет местная газета Iltempo, пассажиры машин могли быть ранены осколками стёкол.
А на Кубани ранее крупный град повредил почти полтысячи домов. Губернатор региона распорядился выплатить местным жителям денежные компенсации.
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