Основной удар стихии пришёлся на город Палермо. Там размер некоторых градин достигал 10 см. Последствия шторма остро ощутили автомобилисты, передвигавшиеся по трассе между Пармой и Пьяченцей. Многие автолюбители были вынуждены остановиться из-за стихии: ехать было попросту невозможно. Почти все машины на этом участке были серьёзно повреждены: на кузовах серьёзные вмятины, у некоторых разбиты стёкла.