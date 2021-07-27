Южная Корея и КНДР возобновили работу линии связи

Год назад Пхеньян в одностороннем порядке оборвал связь. Теперь, по сообщению ТАСС, администрация страны заявила, что главы двух государств с апреля нынешнего года неоднократно обменивались посланиями. И благодаря этому удалось наладить контакт, принять решение о восстановлении канала.

Напомним, об обрыве связи было объявлено 9 июня прошлого года. Это произошло из-за листовок активистов южнокорейской неправительственной организации, отправленных с шарами через границу. В качестве ответного шага были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи. Позже было опубликовано видео с моментом подрыва офиса связи на границе двух стран. 15 июня текущего года представитель Министерства объединения Южной Кореи заявил, что каналы должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий. Позже Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к противостоянию и диалогу с США. при этом он указал на необходимость "прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".