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Уведомления отключены

Южная Корея и КНДР возобновили работу линии связи

В прошлом году Пхеньян в одностороннем порядке принял решение оборвать коммуникационный канал, включая правительственные линии.

27 июля, 03:38
<p>Фото © ТАСС \ AP</p>

Фото © ТАСС \ AP

Восстановить работу прямой линии между Сеулом и Пхеньяном договорились президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Главы государств заявили и об установлении доверия и укреплении отношений.

Год назад Пхеньян в одностороннем порядке оборвал связь. Теперь, по сообщению ТАСС, администрация страны заявила, что главы двух государств с апреля нынешнего года неоднократно обменивались посланиями. И благодаря этому удалось наладить контакт, принять решение о восстановлении канала.

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Напомним, об обрыве связи было объявлено 9 июня прошлого года. Это произошло из-за листовок активистов южнокорейской неправительственной организации, отправленных с шарами через границу. В качестве ответного шага были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи. Позже было опубликовано видео с моментом подрыва офиса связи на границе двух стран. 15 июня текущего года представитель Министерства объединения Южной Кореи заявил, что каналы должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий. Позже Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к противостоянию и диалогу с США. при этом он указал на необходимость "прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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