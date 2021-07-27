Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону до 30 лет

Современный смартфон может служить не только пять лет, но и больше. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, от чего зависит этот срок и как его продлить.

"Срок службы в данном случае — это срок, когда производитель поддерживает смартфон комплектующими и запасными частями", — объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.

Муртазин отмечает, что устаревший смартфон можно использовать в качестве основы охранной системы или радионяни для ребёнка.

"По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет. Производительность и скорость будут на уровне для решения конкретной задачи", — заключил он, добавив, что способов в Сети по продлению жизни много, но все они используются на страх и риск потребителя.