Учёные призвали готовиться к рекордной жаре в ближайшие десятилетия

Человечеству стоит готовиться к аномальной жаре: рекордные показания термометров будут фиксироваться на планете в ближайшие десятилетия. Об этом предупредили учёные из Высшей технической школы Цюриха, пишет портал Axios.

"Следует подготовиться к рекордным пикам жары, которые будут намного выше прежних температурных рекордов", — заявил Эрик Фишер, один из авторов исследования.

По мнению учёных, стоит ожидать, что до 2050 года рекордная жара будет наступать от двух до семи раз чаще прежнего. А в отрезке 2050–2080 годов — от трёх до 21 раза чаще.