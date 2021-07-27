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Учёные призвали готовиться к рекордной жаре в ближайшие десятилетия

Такая погода будет формироваться всё чаще по мере приближения к 2080 году, полагают исследователи.

27 июля, 04:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Человечеству стоит готовиться к аномальной жаре: рекордные показания термометров будут фиксироваться на планете в ближайшие десятилетия. Об этом предупредили учёные из Высшей технической школы Цюриха, пишет портал Axios.

"Следует подготовиться к рекордным пикам жары, которые будут намного выше прежних температурных рекордов", — заявил Эрик Фишер, один из авторов исследования.

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По мнению учёных, стоит ожидать, что до 2050 года рекордная жара будет наступать от двух до семи раз чаще прежнего. А в отрезке 2050–2080 годов — от трёх до 21 раза чаще.

Впрочем, россиян уже ранее предупреждали, что волны жары станут более частыми. Пекло, более характерное для южных регионов, станет "добивать" до Москвы и Екатеринбурга.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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