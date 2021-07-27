В iPhone нашли "опасную" опцию, которую нужно отключать

Автоматическое подключение к сетям Wi-Fi стоит отключать на смартфонах iPhone. Такой совет дал эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман.

В статье для Forbes он подчёркивает, что гаджеты от компании Apple славятся своей безопасностью, но именно в этой функции кроется уязвимость современной мобильной операционной системы. Эксперт советует зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить".

Доффман отмечает, что иначе есть риск попасть на крючок к злоумышленникам. Они смогут перехватывать ваш интернет-трафик, а также смогут получить контроль над гаджетом. Ещё есть риск подхватить вирус (в новой iOS 14.7.1 данная уязвимость уже была исправлена).

Также специалист порекомендовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.