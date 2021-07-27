Американские СМИ: Китай строит в пустыне 110 шахт для межконтинентальных ракет

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая ведутся работы по строительству шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет, их там более ста. Об этом пишут американские СМИ.

Как пишет газета The New York Times, экспертам из Федерации американских учёных удалось ознакомиться со снимками, сделанными с коммерческих спутников. На них якобы видно, как в пустыне в 100 км к юго-западу от города Хами строится около 110 объектов.