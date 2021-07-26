Просто бизнес: Чем может быть опасна продажа Турции российских комплексов С-400 Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие опасности может таить в себе оружейная сделка с Эрдоганом и почему за Турцией нужен глаз да глаз. 25 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Москва планирует поставить Анкаре новую партию ЗРК С-400. Как сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в ближайшие месяцы компания подготовит соответствующий проект.

Напомню, Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем. А спустя год сообщалось, что Анкара полностью расплатилась за поставленные комплексы. Тогда же стало известно, что она провела успешные испытательные пуски ракет.

Весной 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о том, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. А в конце лета того же года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на дополнительную партию С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

Можно считать это триумфом? Россия поставляет оружие стране НАТО, тесня на рынке главного конкурента — США, тем самым давая сигнал всему миру — наше оружие настолько хорошее, что даже страны блока, являющегося нашим потенциальным противником, готовы отказаться от хвалёного американского.

Турция, напомню, не первая страна НАТО, закупившая российские системы. Ранее С-300 были приобретены Грецией для поставки на Кипр. Но под давлением Турции и США Афины были вынуждены оставить комплексы у себя.

Анкара же закупила российские ЗРК сознательно и для себя, что вызвало ярость в Вашингтоне. Отношения двух стран и так были омрачены участием Вашингтона в подготовке переворота в Турции и поддержкой им сирийских курдов. Решение Эрдогана купить С-400 — отчасти "ответка". Впрочем, были и другие причины: США долгие годы отказывались поставить новейшие варианты системы Patriot, очевидно, опасаясь, что они попадут не в те руки. Так что действия турок были отчасти вынужденными. Тем более что С-400 объективно лучше, и в Анкаре это прекрасно понимали и удачно использовали ссору с Вашингтоном для приобретения оружия, купить которое они ранее не решились бы.

В ответ американцы попытались убедить турок, что российские системы несовместимы с системам НАТО, но получилось крайне неубедительно. В ход пошёл шантаж — Вашингтон отказался поставлять Анкаре уже заказанные ею истребители F-35. Эрдоган в ответ пообещал закупить истребители пятого поколения у России. Впрочем, все понимали, что это было бы уже переходом красной черты, а новая партия С-400 — почему бы и нет…

Накануне американских президентских выборов эксперты заговорили о том, что в случае победы Джо Байден попытается исправить ошибки предшественников и "оторвать" Эрдогана от России. Риторика США по отношению к Турции заметно смягчилась, да и сам Эрдоган дал понять, что ищет разрядки. После саммита НАТО, где состоялась его первая встреча с Байденом, он заявил о "новой эре в отношениях с США".

Создаётся впечатление, что Байден просто решил закрыть глаза на покупку С-400 (требовать отказа от уже купленного товара было бы бесполезно и глупо), как закрыл их на достройку "Северного потока – 2". Чего только не сделаешь, чтобы вернуть доверие союзников.

Как тогда писал Bloomberg, почвой для сближения с США должно было стать "усиление разногласий" с Москвой на фоне несовпадения интересов в Сирии и Ливии, а также из-за вторжения Турции "на задний двор России на Кавказе".

И это действительно так. К тому, что Турция активно лезет не только в Закавказье, но и в Среднюю Азию, которая также является зоной наших интересов, стоит добавить, что они ещё и поддерживают Украину, не признают Крым, более того, не стесняясь, содержат крымско-татарских экстремистов и продают Киеву оружие, включая отличившиеся в войне против Карабаха "Байрактары". Киев намерен их использовать не только против Донбасса, но и против нашего флота в Крыму, о чём говорит прямым текстом.

Что нам, как американцам, закрыть на это глаза, чтобы не нервировать "уважаемого партнёра"? Тем более что надо продолжать торговать с ним, в том числе оружием. Ничего личного, просто бизнес?

Кстати, неизвестно ещё, по ком будут в итоге работать эти С-400. Понятно, что не по нам, — они так запрограммированы. Но невозможно предугадать, с кем Султан может развязать войну. Они перманентно находятся в шаге от столкновения с Грецией, непримиримым врагом Турции является наша союзница Армения. Наконец, комплексы могут оказаться в Афганистане, куда Анкара тоже решила влезть. Кто бы в итоге ни пришёл там к власти, вопросы будут к нам. Я уж не говорю о том, что нет никакой гарантии, что доступ к ним не получат турецкие "прокси" из Сирии и Ливии.

Ну а что касается того, что они не будут работать по нам и нашим союзникам, то и тут всё не так просто. В прошлом декабре греческие СМИ утверждали, что турецкие инженеры "пытались взломать электронные мозги комплексов С-400, чтобы сделать их более актуальными для собственного применения". Якобы Анкара пыталась добиться "повышения функционала ЗРК С-400, так как военных не устраивает экспортный вариант с определёнными ограничениями". Понятно, что всё, что пишут греки о турках, равно как и наоборот, — следует делить надвое. Но…

Кстати, Анкара ранее настаивала на локализации сборки С-400 у себя. В начале этого года глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона могла бы приобрести второй комплект российского зенитного ракетного комплекса С-400, однако настаивает на совместном производстве и передаче технологий. Интересно, выполнено ли это условие? В "Рособоронэкспорте" что-то недоговаривают?

Некоторые эксперты сегодня сравнивают нынешнюю Турцию с предвоенной Германией, с которой мы тоже были вроде в "партнёрстве", но оно окончилось с треском 22 июня 1941-го.

На мой взгляд, всё же правильней сравнивать отношения России и Турции с отношениями с Веймарской республикой, с которой у нас началось интенсивное военно-политическое сотрудничество в апреле 1922-го после подписания Рапалльского договора, которое по факту продолжалось и при Гитлере… С Германией нас тогда объединяло то, что по итогам Первой мировой мы были изгоями для Запада, и наше партнёрство казалось логичным, несмотря на то что ещё совсем недавно мы воевали друг с другом.

Вот и партнёрство с Турцией сегодня кажется логичным ввиду серьёзных разногласий наших стран с Западом — обе наши страны "белые вороны" в разрушающемся однополярном мире, который и мы, и турки стремятся менять под себя.

Конечно, не хочется думать о том, что наша дружба с турками может однажды закончиться, как дружба с немцами в 1941-м. Но ведь за последние несколько лет мы дважды оказывались на пороге войны: в 2015-м, когда они сбили наш самолёт, и в 2020-м — во время серьёзнейшего обострения в Идлибе. Мест, где наши интересы не просто пересекаются, а сталкиваются, — полно: Сирия, Ливия, Закавказье, Средняя Азия, Украина, теперь к списку может добавиться Афганистан.

И да, не стоит забывать, что Турция остаётся членом НАТО, блока, который активно готовится к войне с Россией, и согласно пятой статье в случае конфликта с Россией любого натовского карлика Турция также должна будет вступить в войну.

Правильно ли вооружать партнёра на год, но конкурента на века? Всего мы с турками воевали двенадцать раз, так что наши союзнические отношения сегодня — это исключение из исторического правила. Или опять же: ничего личного — просто бизнес?..

Авторы Дмитрий Родионов