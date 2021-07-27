В России появится отечественный аналог Booking

В России может появиться сервис по бронированию отелей, который мог бы составить конкуренцию Booking.com. По крайней мере, эту идею сейчас обсуждают в правительстве, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на данные проекта по развитию внутреннего туризма.

По данным издания, российский аналог онлайн-сервиса бронирования отелей будет представлять собой IT-платформу, которая "обеспечивает управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения" на территории РФ. Отмечается, что запуск проекта назначен на четвёртый квартал 2024 года.

Также уточняется, что развитием системы уже занимается "Ростех": эксперты госкорпорации в первую очередь ориентируются на работу с перевозчиками, при этом на сайте также есть предложения для владельцев гостиниц. Однако, как утверждает источник издания, система будет новой, собственной разработкой, а не подключением к уже существующим решениям.