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В России появится отечественный аналог Booking

По некоторым данным, система будет новой, собственной разработкой, а не подключением к уже существующим решениям. Отмечается, что запуск проекта назначен на 2024 год.

27 июля, 08:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России может появиться сервис по бронированию отелей, который мог бы составить конкуренцию Booking.com. По крайней мере, эту идею сейчас обсуждают в правительстве, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на данные проекта по развитию внутреннего туризма.

По данным издания, российский аналог онлайн-сервиса бронирования отелей будет представлять собой IT-платформу, которая "обеспечивает управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения" на территории РФ. Отмечается, что запуск проекта назначен на четвёртый квартал 2024 года.

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Также уточняется, что развитием системы уже занимается "Ростех": эксперты госкорпорации в первую очередь ориентируются на работу с перевозчиками, при этом на сайте также есть предложения для владельцев гостиниц. Однако, как утверждает источник издания, система будет новой, собственной разработкой, а не подключением к уже существующим решениям.

Ранее Лайф сообщал, что в Севастополе ужесточили правила заселения в отели. Решение о соответствующих изменениях было принято в июне из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Крыму. С 16 июля оно вступило в силу.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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