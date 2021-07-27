НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

По $60 тысяч за младенца: На Украине разоблачили схему продажи детей за границу

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из центров репродуктивной медицины.

27 июля, 09:12
<p>Фото © <a href="https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-skhemu-prodazhu-nemovliat-za-kordon-dytyna-pid-kliuch-koshtuvala-60-tysiach-dolariv?fbclid=IwAR3ystZiU4vEdThIG2ApKyczGw0chYRYtGfOLOchga2Xf3dSer9fMNE7Gyk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ssu.gov.ua</a></p>

Фото © ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области масштабную схему продажи детей за рубеж. Группа злоумышленников во главе со репродуктологами наладила "поставки" младенцев, прикрываясь программой по суррогатному материнству.

"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее — поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребёнка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребёнка за границу", — рассказали в СБУ.

"Собственный" ребёнок с полным пакетом поддельных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

Сейчас в отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статьям "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" и "Служебный подлог". Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания подозреваемых.

"Потерянные ангелы". В США десятки пропавших без вести детей нашли в ходе операции по борьбе с торговлей людьми

"Потерянные ангелы". В США десятки пропавших без вести детей нашли в ходе операции по борьбе с торговлей людьми

А ранее в Москве было предъявлено обвинение столичным врачам-репродуктологам по 11 эпизодам о продаже детей иностранным гражданам. По мнению следствия, под видом лечения бесплодия медики незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение передавались покупателям, которых находили среди одиноких мужчин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Недружественный шаг: Клинцевич назвал Турцию провокатором из-за поставок оружия Украине

сегодня в 08:59

В Москве по делу о торговле "суррогатными" младенцами задержали врача-репродуктолога

21 июля, 11:12

Считала "лучшим из мужчин": Дочь адмирала Лобанова прокомментировала жуткую версию гибели её родных

вчера в 23:07

"Центр насыщения подавлен": Эндокринолог объяснила, почему коронавирус ведёт к ожирению

сегодня в 09:42

Столб дыма и языки пламени: В Германии на предприятии прогремел мощный взрыв

сегодня в 09:30

Новости партнеров

Layer 1