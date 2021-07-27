Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области масштабную схему продажи детей за рубеж. Группа злоумышленников во главе со репродуктологами наладила "поставки" младенцев, прикрываясь программой по суррогатному материнству.

"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее — поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребёнка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребёнка за границу", — рассказали в СБУ.

"Собственный" ребёнок с полным пакетом поддельных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

Сейчас в отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статьям "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" и "Служебный подлог". Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания подозреваемых.