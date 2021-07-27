По $60 тысяч за младенца: На Украине разоблачили схему продажи детей за границу
В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из центров репродуктивной медицины.
Фото © ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области масштабную схему продажи детей за рубеж. Группа злоумышленников во главе со репродуктологами наладила "поставки" младенцев, прикрываясь программой по суррогатному материнству.
"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее — поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребёнка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребёнка за границу", — рассказали в СБУ.
"Собственный" ребёнок с полным пакетом поддельных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.
Сейчас в отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статьям "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" и "Служебный подлог". Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания подозреваемых.
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А ранее в Москве было предъявлено обвинение столичным врачам-репродуктологам по 11 эпизодам о продаже детей иностранным гражданам. По мнению следствия, под видом лечения бесплодия медики незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение передавались покупателям, которых находили среди одиноких мужчин.
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