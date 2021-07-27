Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что национальная федерация направила в МОК просьбу наладить допинг-тестирование и логистику на Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее физиотерапевт сборной Александр Буров отметил, что саблистка Софья Великая, которая на церемонии открытия Игр несла флаг ОКР, не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования. Кроме того, по его словам, рапиристки Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова после окончания олимпийского турнира легли спать только в три часа ночи.

"После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в МОК, будет какой-то ответ. Соревнования ещё идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них ещё выступать в командных соревнованиях. Причём касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд", — объяснил Мамедов.