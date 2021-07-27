Теннисист Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио
Его следующим соперником на соревнованиях в японской столице будет восьмой сеяный Диего Шварцман из Аргентины.
Фото © Twitter / Karen Khachanov
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио в одиночном разряде. Он переиграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 7:5, 6:1.
Встреча, проходившая на хардовом покрытии, продолжалась 1 час 25 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11, отдав сопернику одну свою подачу.
В третьем круге Хачанов встретится с представителем Аргентины Диего Шварцманом. Россиянин посеян на Олимпиаде под 12-м номером, южноамериканец — под восьмым.
Ранее Хачанов вместе с Андреем Рублёвым выбыл из борьбы в парном турнире. Наши теннисисты уступили в первом круге американцам Радживу Раму и Фрэнсису Тиафо — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 10:12.
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