Теннисист Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио в одиночном разряде. Он переиграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 7:5, 6:1.

Встреча, проходившая на хардовом покрытии, продолжалась 1 час 25 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11, отдав сопернику одну свою подачу.

В третьем круге Хачанов встретится с представителем Аргентины Диего Шварцманом. Россиянин посеян на Олимпиаде под 12-м номером, южноамериканец — под восьмым.