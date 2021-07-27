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Теннисист Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио

Его следующим соперником на соревнованиях в японской столице будет восьмой сеяный Диего Шварцман из Аргентины.

27 июля, 08:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/karenkhachanov/status/1419238537363279872/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Karen Khachanov</a></p>

Фото © Twitter / Karen Khachanov

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио в одиночном разряде. Он переиграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 7:5, 6:1.

Встреча, проходившая на хардовом покрытии, продолжалась 1 час 25 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11, отдав сопернику одну свою подачу.

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В третьем круге Хачанов встретится с представителем Аргентины Диего Шварцманом. Россиянин посеян на Олимпиаде под 12-м номером, южноамериканец — под восьмым.

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Ранее Хачанов вместе с Андреем Рублёвым выбыл из борьбы в парном турнире. Наши теннисисты уступили в первом круге американцам Радживу Раму и Фрэнсису Тиафо — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 10:12.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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