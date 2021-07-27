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Российский тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпийских игр в Токио

За золото он сразится с победителем полуфинальной схватки между Ин Гё Доном из Южной Кореи и представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски.

27 июля, 07:39
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский тхэквондист Владислав Ларин пробился в финал Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов.

В полуфинале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил китайца Сунь Хунъи. Схватка завершилась со счётом 30:3 в пользу нашего спортсмена.

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За золото Ларин сразится с победителем полуфинальной схватки между Ин Гё Доном из Южной Кореи и представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски.

Ларин перед началом Олимпиады считался фаворитом в этой весовой категории. В первом круге он разгромил знаменосца сборной Тонга Питу Николаса Тауфатофуа (24:3), а в четвертьфинале — словенца Ивана Трайковича (16:3).

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Медаль Ларина станет для российских тхэквондистов четвёртой на турнире. Ранее Михаил Артамонов взял бронзу в категории до 58 килограммов, Татьяна Минина выиграла серебро в весе до 57 килограммов, а Максим Храмцов завоевал золото в категории до 80 килограммов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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