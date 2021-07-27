Пока без побед: Женская сборная России по гандболу крупно уступила Швеции на Олимпиаде
По итогам двух встреч наша команда один раз уступила и столько же сыграла вничью. Следующими соперницами станут венгерки.
Фото © Олимпийский комитет России
Женская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового этапа Олимпиады в Токио команде Швеции со счётом 24:36.
Самым результативным игроком встречи стала скандинавка Карин Стремберг, в активе которой восемь очков. У наших же по этому показателю впереди оказалась Полина Ведехина, забросившая пять мячей.
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После двух встреч в активе нашей команды ничья и поражение. В следующем матче сборная России встретится с Венгрией. Игра состоится 29 июля.
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