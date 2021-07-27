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Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады

Впереди нашу команду ожидает последний матч на групповом этапе против команды Сербии.

27 июля, 06:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRzCnzPpdyg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rus3x3</a></p>

Фото © Instagram / rus3x3

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 сумела выйти в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио.

Возможным это стало после победы команды Бельгии над Польшей. Для последней это было пятое поражение при двух победах, что не позволило ей выйти в следующую стадию.

Сборная России по баскетболу 3x3 обыграла Японию в первом в истории вида спорта матче на ОИ

Сборная России по баскетболу 3x3 обыграла Японию в первом в истории вида спорта матче на ОИ

Российскую команду на групповом этапе ждёт последний матч — против Сербии. Начало встречи в 12:00 по московскому времени. Добавим, что пока что в активе нашей команды три победы и три поражения.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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