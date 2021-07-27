Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 сумела выйти в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио.

Возможным это стало после победы команды Бельгии над Польшей. Для последней это было пятое поражение при двух победах, что не позволило ей выйти в следующую стадию.