Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады
Впереди нашу команду ожидает последний матч на групповом этапе против команды Сербии.
Фото © Instagram / rus3x3
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 сумела выйти в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио.
Возможным это стало после победы команды Бельгии над Польшей. Для последней это было пятое поражение при двух победах, что не позволило ей выйти в следующую стадию.
Российскую команду на групповом этапе ждёт последний матч — против Сербии. Начало встречи в 12:00 по московскому времени. Добавим, что пока что в активе нашей команды три победы и три поражения.
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