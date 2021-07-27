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Матыцин назвал исторической победу пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде

Сам чемпион Игр считает знаковым тот факт, что сразу две медали остались за Россией в этом заплыве.

27 июля, 06:40
<p>Климент Колесников и Евгений Рылов. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Климент Колесников и Евгений Рылов. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золото и серебро на Олимпиаде в Токио, показали исторический результат. Так считает министр спорта Олег Матыцин.

"Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата", — сказал Матыцин.

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Тренер Евгения Рылова Андрей Шишин признался, что, если бы его подопечный не завоевал золото, он бы расстроился.

"Я бы, конечно, расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом, а с серебром. Всё-таки на обеих дистанциях на спине он отобрался в Токио первым номером",  заявил Шишин RT.

Напомним, Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды в заплыве на 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд и завоевав золото Олимпиады. Климент Колесников проиграл соотечественнику всего 0,02 секунды и взял серебро. Третьим пришёл американец Райан Мёрфи, отстав на 0,21 секунды. Сам Рылов назвал знаковым тот факт, что сразу две медали остались за Россией в этом заплыве.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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