Матыцин назвал исторической победу пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золото и серебро на Олимпиаде в Токио, показали исторический результат. Так считает министр спорта Олег Матыцин.

"Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата", — сказал Матыцин.

Тренер Евгения Рылова Андрей Шишин признался, что, если бы его подопечный не завоевал золото, он бы расстроился.

"Я бы, конечно, расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом, а с серебром. Всё-таки на обеих дистанциях на спине он отобрался в Токио первым номером", — заявил Шишин RT.