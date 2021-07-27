Матыцин назвал исторической победу пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде
Сам чемпион Игр считает знаковым тот факт, что сразу две медали остались за Россией в этом заплыве.
Климент Колесников и Евгений Рылов. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золото и серебро на Олимпиаде в Токио, показали исторический результат. Так считает министр спорта Олег Матыцин.
"Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата", — сказал Матыцин.
Тренер Евгения Рылова Андрей Шишин признался, что, если бы его подопечный не завоевал золото, он бы расстроился.
"Я бы, конечно, расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом, а с серебром. Всё-таки на обеих дистанциях на спине он отобрался в Токио первым номером", — заявил Шишин RT.
Напомним, Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды в заплыве на 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд и завоевав золото Олимпиады. Климент Колесников проиграл соотечественнику всего 0,02 секунды и взял серебро. Третьим пришёл американец Райан Мёрфи, отстав на 0,21 секунды. Сам Рылов назвал знаковым тот факт, что сразу две медали остались за Россией в этом заплыве.
Комментариев: 0