Ещё одна медаль: Российские стрелки Каримова и Каменский завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио
Для нашей сборной это 16-я медаль на Играх. До этого копилку пополнили пловцы Рылов и Колесников.
Фото © Олимпийский комитет России
Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
В поединке за третье место наши стрелки были точнее корейского дуэта Эй Джин Вон / Тай Юн Ван.
Таким образом, наша команда завоевала 16-ю медаль на Олимпиаде в Токио и четвёртую бронзу. Ранее копилку нашей сборной пополнили пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, которые взяли золото и серебро в стометровке на спине.
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