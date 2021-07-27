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Ещё одна медаль: Российские стрелки Каримова и Каменский завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Для нашей сборной это 16-я медаль на Играх. До этого копилку пополнили пловцы Рылов и Колесников.

27 июля, 06:41
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

В поединке за третье место наши стрелки были точнее корейского дуэта Эй Джин Вон / Тай Юн Ван.

Впервые за 25 лет: Россияне взяли золото и серебро на Олимпиаде в плавании на 100 метров

Впервые за 25 лет: Россияне взяли золото и серебро на Олимпиаде в плавании на 100 метров

Таким образом, наша команда завоевала 16-ю медаль на Олимпиаде в Токио и четвёртую бронзу. Ранее копилку нашей сборной пополнили пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, которые взяли золото и серебро в стометровке на спине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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