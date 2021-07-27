Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

В поединке за третье место наши стрелки были точнее корейского дуэта Эй Джин Вон / Тай Юн Ван.