Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче третьего круга Олимпиады в Токио разгромила Сару Соррибес Тормо из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу нашей спортсменки.

Игра продолжалась полтора часа. За это время Павлюченкова не исполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17, отдав сопернице одну свою подачу.

В четвертьфинале Олимпиады россиянка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, одолевшей чешку Барбору Крейчикову (1:6, 6:2, 6:3).