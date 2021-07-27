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Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

Её следующей соперницей будет швейцарка Белинда Бенчич, посеянная под девятым номером.

27 июля, 07:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NastiaPav/status/1418986712156545029/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anastasia Pavlyuchenkova</a></p>

Фото © Twitter / Anastasia Pavlyuchenkova

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче третьего круга Олимпиады в Токио разгромила Сару Соррибес Тормо из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу нашей спортсменки.

Игра продолжалась полтора часа. За это время Павлюченкова не исполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17, отдав сопернице одну свою подачу.

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В четвертьфинале Олимпиады россиянка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, одолевшей чешку Барбору Крейчикову (1:6, 6:2, 6:3).

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Павлюченкова посеяна на олимпийском турнире под 13-м номером. В нынешнем сезоне она дошла до финала "Ролан Гаррос", где уступила Крейчиковой. Бенчич перед началом турнира получила девятый номер посева.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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